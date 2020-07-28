Malatya'da "Kayısıda katma değerin arttırılması" projesi hayata geçirildi - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından Darende ilçesinde hayata geçirilen "Kayısıda katma değerin arttırılması" projesi kapsamında kayısı yıkama, boylandırma ve soğuk hava deposu ve kayısı çekirdeği kırma eleme tesisi faaliyete başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ile DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle Balaban Mahallesi'nde kurulan tesisi Malatya Kültür AŞ işletecek.

Yıkama ve boylandırma ünitesinde 5 farklı gruba ayrılan kayısının sınıflandırılmasıyla çiftçinin kaybı önlenecek.

Kayısı çekirdeği kırma ve eleme tesisinde ise çekirdekler kırılıp kabuklarından ayrılarak üreticiye teslim edilecek.

Soğuk hava deposu da ürününü bir süre satmak istemeyen üreticinin ürünlerinin korunmasını sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen tesis sorumlusu Ahmet Köse, işletmenin vatandaşlar tarafından çok takdir gördüğünü belirtti.

Köse, projenin faaliyete geçmesinde emeği geçenlere ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür etti.