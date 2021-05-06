Malatya'da kayısıya alternatif: Kabak - Son Dakika

Malatya'da kayısıya alternatif: Kabak

06.05.2021 13:36
Malatya'da kayısıya alternatif: Kabak, System.String[]

Malatya'da nadas alanlarında çerezlik kabak yetiştirilmeye başlandı.

Malatya'da nadas alanlarında çerezlik kabak yetiştirilmeye başlandı. Çerezlik kabak yetiştiriciliği ile hem üretici kazanacak hem de ekonomiye katkıda bulunulacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında, Malatya üretiminde arz açığı olan çerezlik kabak üretiminin yaygınlaştırılması amacı ile Arguvan ilçesinde 550 dekarlık alanda yerli üretim ve sanayiye uygun, çerezlik kabak ekimi gerçekleştirildi.

Malatya'nın artan nüfusuna bağlı olarak gıda ihtiyacının ve çeşitliliğinin artması ile bu talebe karşılık gelecek üretim desenlerinin belirlenmesi-çeşitlendirilmesi ve yerelde buna cevap olacak üretimin zenginleştirilmesi amacı ile bu çalışmaya gerek duyuldu. Malatya'nın tarımsal ürün arzında açık bulunan çerezlik kabak ürününün yerel şartlarda yetiştiriciliğini teşvik etmek, ekilebilir alanlarda üretimi artırıcı yeni teknikler uygulanması ile birlikte, Malatya'nın ihtiyacı olan güvenilir gıda üretimini yeni teknikler kullanarak öğretip yaygınlaştırmak hedeflendi.

Kayısı üretimi Malatya'da yoğun olarak yapılıyor. Malatya'da meydana gelen ilkbahar geç donları nedeni ile üreticiler üretim deseninde çeşitlendirmeye giderek risklerini azaltmak ve düzenli gelir elde etmek istemesinden, alternatif ürünlere yönelmeye başladı. Özellikle ekonomik kayısı yetiştiriciliğinin yapılamadığı alanlarda, kayısının dışında ekonomik yetiştiriciliğin uygun olduğu ürünlere yönlendirilmesi amacı ile verimi yüksek ve endüstriyel bitkilerin yetiştiriciliği teşvik ediliyor. Bu çalışma tarımda endüstriyel ürün üretiminin yanında yılın değişik aylarında üreticilerin tarımsal faaliyette bulunması ve gelir elde etmesine katkı sağlayacak. Projenin özellikle kayısı hasat ve bakım işlemleri ile farklı bir döneme denk gelmesi işgücünün daha etkin kullanılmasını sağlayacak.

Çiftçi hibe teşvikinden yararlandı

Proje kapsamında, Malatya'nın Arguvan ilçesinin 7 mahallesinde çiftçilik yapan 14 üreticiye 500 kilogram çerezlik kabak tohumu yüzde 100 hibe ile dağıtıldı. Yapılan dağıtım programının ardından, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün katkısı ile temin edilen Pnömatik Ekim Mibzeri ile Dolaylı Mahallesi'nde tohum ekimi gerçekleştirildi.

Yapılan tohum ekme etkinliğine, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Arguvan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Gazi Karadağ, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Demet Köksal, Arguvan Ziraat Odası Başkanı Turan Aslantürk, Arguvan Doğal Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Süleyman Yücel, teknik personeller ve proje faydalanıcısı üreticiler katıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, çiftçilerin hibe desteğinden yararlandığını anlatarak, "Tarım ve Orman Bakanlığımız, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün yüzde yüz hibe desteğiyle hazırlayarak, teknik destek sağladığımız proje çerezlik kabak dikimi yapıldı. Susuz tarım yapılan nadas alanlarının fazla olduğu Arguvan ilçemizde halihazırda yapılan nohut, mercimek gibi baklagil bitkilerinin üretiminin yanında alternatif münavebe olarak çerezlik kabak üretimini teşvik edilerek endüstriyel ürünlerin yaygınlaştırılması ile çiftçilerimizin ürün çeşitliğini ve gelirlerini arttırmak amacıyla hazırlamış olduğumuz proje ile arzu ettiğimiz verim alınması temennisiyle çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş açıklamasında, "Arguvan'da yeni bir ürün denemesi olarak yapılan çerezlik kabak ekimi projesi ile çiftçilerimizin alın terinin karşılığını alarak kazancının artması için yapılan çalışmaları önemsiyor ve destekliyoruz. Bu önemli projenin başarısı ile ekim alanları daha da artarak yaygınlaşacaktır" ifadelerini kullandı.

Arguvan Ziraat Odası Başkanı Turan Aslantürk ise "İl ve İlçe Müdürlüğümüz ile yaptığımız ortak çalışmalar ile kavunun yanında susuz tarım alanlarında çiftçilerimize ekonomik katkı sağlamak amacıyla çerezlik kabak ekimini gerçekleştirdik. Bol ve bereketli ürün almak temennisiyle çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yapılan proje çalışmasının tohum bedeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, geri kalan iş ve işlemler üreticiler tarafından karşılandı. - MALATYA

Malatya'da kayısıya alternatif: Kabak
Malatya'da kayısıya alternatif: Kabak
Malatya'da kayısıya alternatif: Kabak
Malatya'da kayısıya alternatif: Kabak

Hisarcık, Arguvan, Malatya, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Malatya'da kayısıya alternatif: Kabak - Son Dakika Ekonomi


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