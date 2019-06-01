Malatya'da kaza: 1 yaralı
1 saat önce
Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 07:25 Kaynak: İHA
'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Battalgazi
ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi
, Göztepe Caddesi'nde Cumali K, idaresindeki 44 ES 268 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak istinat duvarına çarptı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı otomobilden kurtarılan Cumali K., 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
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