Malatya'da kaza: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da kaza: 6 yaralı - Son Dakika

Malatya'da kaza: 6 yaralı

12 dakika önce

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki beton rögar bacasına çarptı.

Malatya'da kaza: 6 yaralı, System.String[]

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki beton rögar bacasına çarptı. Kazada, aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Malatya- Adıyaman karayolu Karahan Tüneli çıkışında meydana geldi. Ali Ç. yönetimindeki 58 BF 650 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki rögar bacasına çarptı. Kazada, sürücü Ali Ç. ile yanındaki Döndü Ç., Abdullah Ç., Ayşe Ç., Enes Ç. ve Talha Ç. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan 6 yaralı, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Doğanşehir, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 03:24 Kaynak: DHA
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