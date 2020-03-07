Malatya'da kaza yapan otomobil yandı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da kaza yapan otomobil yandı: 4 yaralı - Son Dakika

Malatya'da kaza yapan otomobil yandı: 4 yaralı

53 dakika önce

Malatya'da refüjde bulunan iki ağaca çarptıktan sonra yanmaya başlayan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Malatya'da kaza yapan otomobil yandı: 4 yaralı, System.String[]

Malatya'da refüjde bulunan iki ağaca çarptıktan sonra yanmaya başlayan otomobildeki 4 kişi yaralandı.


Kaza, Ordu Evi önünde meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre, Mehmet Buyruk Caddesi istikametinden gelerek Kışla Caddesi istikametine seyir halinde olan F.S. (24) idaresindeki 06 FSN 06 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjde bulunan iki ağacı yerinden söktükten sonra süs havuzuna çarparak durabildi.


Bu sırada araçta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.


Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Malatya, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 03:19 Kaynak: İHA
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