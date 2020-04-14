Malatya'da kelle satışları arttı - Son Dakika

Malatya'da kelle satışları arttı

MALATYA'da, koronavirüse karşı bağışık sistemine iyi geldiği için tüketilen kelle satışları arttı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Türkiye'de de görülmesinin ardından vatandaşlar doğal ürünlere yöneldi. Gündelik hayatta da bağışıklık sitemine iyi geldiği düşüncesiyle tüketilen kelle koronavirüsün yaygınlaşmasıyla satışları arttırdı. Tanesi 35 liradan satılan kelle, çorba ve pilavlarda kullanılıyor. Kentte Bakırcılar ve Demirciler Çarşısı'nda kelle paça ütüleme işi yapan esnaflar bu ara yoğun mesaide. Temizledikleri koyun kelle paçaları demir dövülen ocakta 'Ütüleme' diye adlandırılan işlemden geçiren esnaflar normal günde 10 ile 15 tane arasında sattıkları kelle paçaları şimdi günde 25 ile 30 tane satıyor. Malatya'da 50 yıldır kelle satışı yapan Ahmet Yurtçu (60), kelle satışlarının arttığını, kan değerlerine iyi geldiğini, koronavirüsüne karşı bağışıklık sitemini kuvvetlendirdiğini söyledi.