Malatya'da kene ısırması nedeniyle 18 yaşındaki genç öldü - Son Dakika
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Malatya'da kene ısırması nedeniyle 18 yaşındaki genç öldü

22.05.2022 23:52
Malatya'da kene ısırması nedeniyle 18 yaşındaki genç öldü

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kene ısırması nedeniyle 18 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede öldü.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kene ısırması nedeniyle 18 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede öldü.

Olay, Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşındaki Eray T. dağda hayvan otlatırken, kene ısırması sonucu rahatsızlandı. Rahatsızlanan genç hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk tedavisinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edilen talihsiz genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Hasan Eryılmaz/İHA)

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Malatya'da kene ısırması nedeniyle 18 yaşındaki genç öldü Malatya'da kene ısırması nedeniyle 18 yaşındaki genç öldü
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Malatya'da kene ısırması nedeniyle 18 yaşındaki genç öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da kene ısırması nedeniyle 18 yaşındaki genç öldü - Son Dakika
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