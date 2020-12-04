Malatya'da Kent Konseyi'nden empati parkuru - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu iş birliğinde Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli parkuru oluşturuldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Park AVM'de oluşturulan parkur, engellilerin günlük hayatta yaşadıkları problemlere karşı empati oluşturmak hedeflendi.

İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, etkinliğin engellileri anlamak ve empati kurmak adına önemli bir farkındalık çalışması olduğunu belirtti.

Toplumsal hayatın her alanında engelli vatandaşlarla birlikte olduklarını kaydeden Dağdeviren, "Engelli kardeşlerimize hayatı kolaylaştıracak olanlar yine bizleriz. Bu anlamda toplumsal hayatın her alanında yapılan düzenlemeler ve çalışmaları onlara göre dizayn etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdulkadir Artan ise her sağlıklı bireyin birer engelli adayı olduğunu belirterek, bu konuda gerekli hassasiyeti göstermek gerektiğini vurguladı.

Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu Temsilcisi Naile Altuntaş da sosyal hayatta bir arada yaşamak ve bu kültürü oluşturmak için farkındalık çalışmalarının önemli olduğunu ifade etti.

AVM'ye gelenler, engelli parkurunda tekerlekli sandalye, siyah gözlük ve baston ile parkurda yürümeye çalıştı.