Malatya'da kent protokolü depremzede aileleri yalnız bırakmadı - Son Dakika

Malatya'da kent protokolü depremzede aileleri yalnız bırakmadı

24.01.2021 21:01
Malatya'da kent protokolü depremzede aileleri yalnız bırakmadı, System.String[]

Malatya'da kent protokolü, Elazığ'da geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen depremden etkilenen aileleri ziyaret etti.

Malatya'da kent protokolü, Elazığ'da geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen depremden etkilenen aileleri ziyaret etti.

AK Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Elazığ merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde Malatya'nın Doğanyol ilçesinde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, depremin yıl dönümünden dolayı taziye ziyaretleri yapıldı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay ile depremde Doğanyol ilçesinde hayatını kaybeden Gazel Say (32), Yusuf Ali Say (5), Ayşe Fatma Türkmen (72) ile Mustafa Kara'nın (39) ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Taziyelerde Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi.

Vali Aydın Baruş, depremin ilk anından bu yana her zaman ailelerin yanında olduklarını belirterek depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla devletin ilgili kurumlarının, depremin hemen ardından verdikleri desteklerle hem merkezde hem de kırsalda yaşayan vatandaşları yalnız bırakmadığını bildirdi.

Gıda, giyim, kira, eşya, küçükbaş ve büyükbaş hayvan, hayvanlar için yem, barınak çadırları gibi birçok kalemde depremzedelere yardımların yapıldığını aktaran Çalık, ihalesi yapılan 5 bin 24 kalıcı konutun sosyal donatılarıyla inşa sürecine girildiğini ve 525'inin hak sahiplerine teslim edildiğini ve diğerlerinin de etaplar halinde teslim edileceğini kaydetti.

Allah'tan bir daha bu felaketi vermemesini dileyen Çalık, "Ailelerimizin acılarını paylaşıyorum. Hemşehrilerimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabb'im mekanlarını cennet eylesin." ifadesini kullandı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise depremden en çok etkilenen Battalgazi ilçesine bağlı Düzyol Mahallesi'ni ziyaret etti.

Tüfenkci, burada yaptığı açıklamada, devletin yaraları kısa sürede sardığını ifade etti.

Düzyol Mahallesi'nde konut inşaatının devam ettiğini belirten Tüfenkci, "Depremin yıl dönümünde Battalgazi ilçemize bağlı Düzyol Mahallesi'ne geldik. Düzyol Mahallemiz, Malatya merkezde depremden en fazla zarar gören mahallemizdi. Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla yaralarımızın sarıldığını görüyoruz. O zaman da şunu ifade etmiştik, 'Allah'a hamdolsun devletimiz güçlüdür, bu zararları karşılar' diye. Bugün gelinen nokta itibarıyla 5 bin 699 konutumuzun ihalesi yapılmış durumda. Bunların bazıları hak sahiplerine teslim edildi. Düzyol gibi kırsal mahallelerimizde oldukça konforlu ve fonksiyonlu evler inşa ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır da depremin üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlatarak "Bu süre içerisinde Malatya'da depremzedeler için 6 bin konut inşa edilirken 2 bin 900 acil ve ağır hasarlı binanın yıkımını gerçekleştirildi. 68 bin binada yaklaşık 234 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları yürütüldü. Depremin yaralarını sarmak için el ele veren Malatya halkı kısa süre içerisinde normal hayata dönmek için büyük çaba gösterdi." ifadelerini kullandı.

Depremin yol açtığı yıkımın izlerini silmek için her türlü gayreti gösterdiklerini aktaran Çakır, kentte 6 bin yeni konutun tüm sosyal altyapısıyla inşasının sürdüğünü ve tamamının, haziran ayına kadar etaplar halinde hak sahiplerine teslim edileceğini bildirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, depremden etkilenen Battalgazi ilçesi Düzyol Mahallesi'nde yapımında sona gelinen deprem konutlarını ve mahallelileri ziyaret etti.

Gürkan, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek şunları kaydetti:

"Düzyol Mahallesi'nde yapılan deprem konutları vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre dizayn edilmiş ve planlanmış. Bu anlamda TOKİ ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Deprem konutlarının bölge insanımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de 24 Ocak depreminin yıl dönümü nedeniyle depremde evleri ağır hasar gören Bulutlu, Düzyol ve Hisartepe mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlara gıda kolisi ve giyecek yardımında bulundu.

Malatya, Elazığ, Mevla, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da kent protokolü depremzede aileleri yalnız bırakmadı - Son Dakika


Son Dakika

Brezilya takımı Palmas başkanı ve 4 futbolcuyu taşıyan uçak düştü! Kurtulan olmadı Efsane dizi Lost'un Danielle Rousseau'su Mira Furlan yaşamını yitirdi Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in küvet sahnesi gündeme damga vurdu Ünal Karaman, Göztepeli futbolculardan da İstiklal Marşı'nda bayrağa dönmelerini istedi Son Dakika: Türkiye'de 24 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 140 kişi vefat etti, 5 bin 277 yeni vaka tespit edildi Yasmin Erbil kırmızı elbiseli pozuyla nefesleri kesti Türkiye'de insanlar doğduğu kentte yaşasaydı en kalabalık il Şanlıurfa olacaktı Milli Savunma Bakanlığı, F-16'daki Sniper Pod'a yansıyan dolunayın görüntüsünü paylaştı
Deniz Akkaya, iç çamaşırlı yatak pozlarıyla sosyal medyayı salladı Deniz Akkaya, iç çamaşırlı yatak pozlarıyla sosyal medyayı salladı         
21:12
Erkek arkadaşı, 16 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti! Mide bulandıran olay karnı büyüyünce ortaya çıktı Erkek arkadaşı, 16 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti! Mide bulandıran olay karnı büyüyünce ortaya çıktı         
20:53
Konuta büyük zam yolda! kademeli olarak yüzde 50'ye varan fiyat artışı bekleniyor Konuta büyük zam yolda! kademeli olarak yüzde 50'ye varan fiyat artışı bekleniyor         
20:06
Kiracı 'Allah belanızı versin' yazılı not bırakıp evini yaktı, binayı dumanlar sardı Kiracı 'Allah belanızı versin' yazılı not bırakıp evini yaktı, binayı dumanlar sardı         
19:49
Yeni Malatyaspor'dan Youssouf Ndayishimiye itirafı: Transfer için Galatasaray'la görüştük Yeni Malatyaspor'dan Youssouf Ndayishimiye itirafı: Transfer için Galatasaray'la görüştük         
19:28
Müthiş geri dönüş gerçekleştiren Beşiktaş durdurulamıyor! Liderliği sürdürdüler Müthiş geri dönüş gerçekleştiren Beşiktaş durdurulamıyor! Liderliği sürdürdüler         
18:55
Yılmaz Morgül Nişantaşı'nı ringe çevirdi! Gören bakakaldı Yılmaz Morgül Nişantaşı'nı ringe çevirdi! Gören bakakaldı         
15:18
Birçok dizide oynayan Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti Birçok dizide oynayan Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti         
14:55
Wanda bu kez zafer kazandı! Cinsel ilişki kaseti nedeniyle tazminat ödeyecekler Wanda bu kez zafer kazandı! Cinsel ilişki kaseti nedeniyle tazminat ödeyecekler         
14:28
Türk gemisini yarım saat kovalayan korsanlar, balyozla kıramadıkları kapıları taş motoruyla kesmişler Türk gemisini yarım saat kovalayan korsanlar, balyozla kıramadıkları kapıları taş motoruyla kesmişler         
14:27
Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz'dan, Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz'dan, "yeme içme sektöründe normalleşme için erken" uyarısı         
14:21
Kümesine giren tilkiye seslenişi sosyal medyada büyük ilgi gören vatandaşın söyledikleri duygulandırdı Kümesine giren tilkiye seslenişi sosyal medyada büyük ilgi gören vatandaşın söyledikleri duygulandırdı         
13:58
Vatandaşa Vatandaşa "Ekonomiyi kim daha iyi yönetir?" diye soruldu, Erdoğan açık ara fark attı         
13:33
İzmir ve Antalya hariç, tüm illerde yağışlar normalin altında kaldı İzmir ve Antalya hariç, tüm illerde yağışlar normalin altında kaldı         
12:40
Emrecan Sabancı'nın dere yatağına saplanan lüks cipi traktörle kurtarıldı Emrecan Sabancı'nın dere yatağına saplanan lüks cipi traktörle kurtarıldı         
11:52
Boşanan çiftin dedikodular üzerine yaptırdığı test herkesi şaşırttı! Bir baba iki DNA Boşanan çiftin dedikodular üzerine yaptırdığı test herkesi şaşırttı! Bir baba iki DNA         
10:59
Böyle sapkınlık yok! Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınların cinsel ilişki görüntülerini izledi Böyle sapkınlık yok! Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınların cinsel ilişki görüntülerini izledi         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2021 21:16:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da kent protokolü depremzede aileleri yalnız bırakmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei