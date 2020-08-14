Malatya'da Kernek Karagözlüler Camisi törenle açıldı - Son Dakika

Malatya'da İş Adamı Nüvit Karagözlü tarafından yaptırılan Kernek Karagözlüler Camisi düzenlenen törenle açıldı.

Merkez Battalgazi ilçesi Kernek Mahallesi'nde bulunan alanda inşa edilen 4 bin kişilik caminin içerisinde taziye evi, 4-6 yaş kuran kursu bulunuyor.

Açılış töreninde konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, caminin Malatyalılara hayırlı olmasını diledi.

Caminin yapımını üstlenen İş Adamı Nüvit Karagözlü'ye teşekkür eden Gürkan, "Cami ve buna benzer hayır işleri yapmak önemli. Nüvit beye teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisini böyle hayırlı bir iş yaptığı için kutluyorum. Caminin de cuma günü açılışının düzenlenmesi ayrı bir gurur kaynağıdır. Vatandaşlarımızın sosyal mesafe kurallarına uyarak namazlarını kılmalarını hatırlatmak isterim."

İş Adamı Nüvit Karagözlü de caminin açılış törenine katılmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Cami inşaatının kısa sürede tamamlandığını aktaran Karagözlü, "Dedem eski Kernek Camisini yaptırmıştı. Ben de o caminin eskimesi ve içerisinde arızalar oluşması sebebiyle yenisini yaptırmaya karar verdim. Gerekli görüşmeler tamamlandıktan sonra camiyi kısa sürede tamamladık. Çok özel ve eşsiz bir cami oldu. Caminin inşaatında çalışan arkadaşlarıma ve Malatyalılara teşekkür ederim."

Törene, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve vatandaşlar katıldı.