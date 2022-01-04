Malatya'da Kernek Külliyesi'nde yer alan atölye çalışmalarıyla birlikte vatandaşlara hizmet veriyor - Son Dakika
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Malatya'da Kernek Külliyesi'nde yer alan atölye çalışmalarıyla birlikte vatandaşlara hizmet veriyor

04.01.2022 15:14
Malatya'da Kernek Külliyesi'nde yer alan atölye çalışmalarıyla birlikte vatandaşlara hizmet veriyor

Malatya'da yaptığı hizmet ve yatırımlarının yanı sıra sosyal belediyecilik anlamında da çalışmalarını sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kernek Külliyesi'nde yer alan atölye ve sınıflarda kurs hizmetlerini sürdürüyor.

Kernek Külliyesinde yer alan sınıflarda LGS ve YKS kurslarıyla birlikte atölyelerde resimden müziğe, hat sanatından ahşap oymacılığına kadar atölye çalışmaları yapıyor.

Kernek Külliyesinde sunulan hizmetlerle ilgili bilgiler veren Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Yaygın Eğitim ve Kültür Tesisleri Şube Müdürü Erkan Tekgül, "Eğitimlerimizi her kademedeki yaş grubundaki çocuklarımıza ve yaygın eğitim adından da anlaşılacağı gibi toplumun tüm kesimlerine ulaştırıyoruz. Kernek Külliyemizde ortaokul çocuklarımıza LGS kursumuz ve parasız yatılı ve bursluluk sınavlarına hazırlık eğitimi veriyoruz. Ayrıca Battalgazi Halk Eğitim Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde YKS öğrencilerimize eğitimler veriyoruz. 3 devre halinde toplamda 300 civarında öğrencimize eğitim veriyoruz. Haricen Kernek Külliyemizde vatandaşlarımıza yönelik halk eğitim aracılığıyla resim, piyano, keman, bağlama, hat sanatı ve ahşap oymacılığı kurslar veriyoruz. Kendisi de eğitimci olan ve bizden desteğini esirgemeyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler
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