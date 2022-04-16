Vandallar 50 tane kayısı ağacına zarar verdi - Son Dakika
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Vandallar 50 tane kayısı ağacına zarar verdi

16.04.2022 11:33

Vandallar 50 tane kayısı ağacına zarar verdi Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir bahçede bulunan yaklaşık 50 kayısı ağacı, kimliği belirlenemeyen kişi yada kişiler tarafından zarar verildi.

Vandallar 50 tane kayısı ağacına zarar verdi

MALATYA - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir bahçede bulunan yaklaşık 50 kayısı ağacı, kimliği belirlenemeyen kişi yada kişiler tarafından zarar verildi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Sarıhacı Köyü'nde yaşayan Kenan Kaya, bahçesini ilaçlamaya giderken hayatının şokunu yaşadı. Yaklaşık 40 yıllık kayısı ağaçlarının kimliği belirsiz kişi ve kişiler tarafından zarar gördüğünü belirten Kaya, suçluların tespit edilmesini ve mağduriyetinin giderilmesini istiyor.

Kayısıları ilaçlamaya giderken yaklaşık 50 kayısı ağacının kesilmiş olduğunu gören Kenan Kaya, "Kayısılarımız bahçeyi ilaçlamaya gittiğimde kesilmiş bir vaziyette 7 ağaç kökten kesilmiş. Yaklaşık 50 ağacımın ise bütün dalları kırılıp zarar verilmiştir. Jandarma ekipleri, olay yeri inceleme ekiplerine bilgi verdim. Yaklaşık 35-40 yıllık kayısı ağaçları. Bu bahçeyi 6 ay önce bu kardeşim aldı. Bakımını ben yapmaktayım. Kimseyle husumetimiz yok. Mağduriyetimin giderilmesi için yetkililerden yardım istiyorum" diye konuştu.

Jandarma, ağaç kesimi ile ilgili inceleme başlattı.

Vandallar 50 tane kayısı ağacına zarar verdi
Vandallar 50 tane kayısı ağacına zarar verdi
Vandallar 50 tane kayısı ağacına zarar verdi
Vandallar 50 tane kayısı ağacına zarar verdi
Vandallar 50 tane kayısı ağacına zarar verdi
Vandallar 50 tane kayısı ağacına zarar verdi
Vandallar 50 tane kayısı ağacına zarar verdi
Vandallar 50 tane kayısı ağacına zarar verdi
Vandallar 50 tane kayısı ağacına zarar verdi
Vandallar 50 tane kayısı ağacına zarar verdi

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Vandallar 50 tane kayısı ağacına zarar verdi - Son Dakika


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