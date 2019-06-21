Son Dakika Haberleri: Malatya'da kiraz hasadı başladı
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Malatya'da kiraz hasadı başladı

1 saat önce

Aroması ve kalibresi ile Türkiye'de kiraz üretiminde önemli bir yere sahip olan Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde hasat dönemi başladı.

Malatya'da kiraz hasadı başladı, System.String[]
Aroması ve kalibresi ile Türkiye'de kiraz üretiminde önemli bir yere sahip olan Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde hasat dönemi başladı.

Dalbastı kirazı ile bilinen Yeşilyurt ilçesinde hasat dönemi başlarken üreticiler kirazları özenle topluyor. İlçe merkezinde de tezgahlarda yerini alan meşhur dalbastı kirazı 5-6 TL'den alıcı buluyor.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, kirazın bu yılki rekoltesi, fiyatı ve üreticinin yaşadığı sıkıntılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Tahmini rekolteyi 700 ton civarında beklediklerini ifade eden Solmaz, "Bugün bu yıl 700 ton civarında bir kiraz ve kotası beklemekteyiz. Bizim normalde ortalama rekor temiz bin ve 1 bin 200 ton arasıdır bu yılın düşük olmasının nedeni ise çiçek zamanında aşırı yağışlardan dolayı çiçeklerde döllenme olmadı, bundan dolayı kiraz rekoltesi düşük oldu" dedi.

Bu yıl rekoltenin düşük olmasından dolayı üreticilerin mağdur olduğunu da dile getiren Solmaz, "Rekoltenin düşmesi bir yıl boyunca çiftçi emek çekiyor normalde bir ton bir bahçede ürün alacak iken 800 kilogram alması demek cebinden çıkan para demektir. Hatta bazı bölgelerimizde kiraz bu yıl hiç tutmadı bu da çitçinin bir yılki emeğin karşılığını alamamakla demektir" diye konuştu.

Şu anki fiyatın çiftçilerin memnun etmediğini dile getiren Solmaz, "Bu yıl fiyatlar 5 ile 6 civarında gitmektedir, bu fiyat çiftçi memnun edecek bir fiyat değil. Bugün bir işçi 150 ve 170 arasında çalışıyor bir işçi günde en fazla 80 kilo kiraz toplamakta, bunun yanı sıra gübre olsun ilaçlama olsun hepsinde artış oldu bundan dolayı çiftçi mağdur" diye konuştu. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:51 Kaynak: İHA
Solmaz, Yeşilyurt, Malatya, Güncel
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