Malatya'da kırsal kalkınma eğitimi - Son Dakika
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Malatya'da kırsal kalkınma eğitimi

7 saat önce

Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından, hayvanlarda hastalık önleme, koruyucu hekimlik ve kırsal kalkınma ile ilgili Arguvan Belediyesi ve birlik binası salonunda eğitim toplantısı yapıldı.

Malatya'da kırsal kalkınma eğitimi, System.String[]

Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından, hayvanlarda hastalık önleme, koruyucu hekimlik ve kırsal kalkınma ile ilgili Arguvan Belediyesi ve birlik binası salonunda eğitim toplantısı yapıldı.


Fırat Kalkınma Ajansı Tarafından desteklenen toplantıya, Prof.Dr. Orhan Gündüz, Dr. Selami Aygen, Doç. Dr. Abdurrahman Köseman, Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın birlik teknik personelleri ile Arguvan ve Battalgazi'deki yetiştiricileri katıldı.


Eğitimi veren Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Gündüz, birçok konuda yetiştiricilere bilgiler verdi ve soru cevap ile üreticileri bilgilendirdi. Yine Dr. Selami Aygen ise hayvan hastalıkları besleme, parazitlerle mücadele, kuzu büyütme, aşılama ve birçok konuda yetiştiricilere önemli bilgiler verdi.


Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın, ise, "Arguvan ve Battalgazi ilçemiz deki yetiştiricilerimize yönelik Fırat Kalkınma Ajansına sunduğumuz projemiz vardı. Bu proje 2019 yılı teknik destek programı kapsamında Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından Küçükbaş Hayvancılık Sektörü Hastalık Önleme ve Kırsal Kalkınma Programı kapsamında eğitimler ile ilgili toplanmış bulunmaktayız. Burada asıl amacımız değerli hocalarımız tarafından koruyucu hekimlik ile ilgili sizlere eğitim verilmesi. Bu eğitimde de soru cevap şeklinde yine eğitimin sonunda verilecek sertifikalarınız ile birlikte bunu en iyi şekilde değerlendirmek ve asıl amacımız, hastalıklar yine parazitlerle mücadele ve hayvan kayıplarının önüne geçebilmek için böyle bir projemiz vardı. Bu kapsamda bugün Arguvan da ve Battalgazi deki toplantılarımızı yapıyoruz. Tüm eğitimci, katılımcı ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Programın sonunda eğitime katılanlara sertifika, fosforlu çobançantası (heybe), broşür, el kitapçığı gibi bilgilendirici materyaller dağıtıldı. - MALATYA

Battalgazi, Arguvan, Malatya, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:17 Kaynak: İHA
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