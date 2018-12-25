Malatya'da "Kış Lastiği" Denetimi

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 3 gün boyunca "kış lastiği" denetimi yapıldı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 3 gün boyunca "kış lastiği" denetimi yapıldı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, soğuk hava şartlarında karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı trafik kazalarının, kaza sonucu ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi ve denetim faaliyetleri yoluyla sürücüler üzerinde sürekli denetim algısı yaratılması amacıyla 20-22 Aralık'ta kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.



Denetimde, 1 bin 646 araç kontrol edildi, kurallara uymadıkları tespit edilen 73 araç sürücüsüne 24 bin 588 lira ceza kesildi, 18 araç trafikten men edildi.

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