Malatya'da kış lastiği denetimlerine başlandı

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğünce kış lastiği denetimlerine başlandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Aralık 2019 ile 1 Nisan 2020 tarihleri arasında kent genelinde kış lastiği uygulamasına başlandı.

Kış lastiği takma zorunluluğu getirilen araçlara, kış lastiği takılmaması durumunda 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesince 625 lira idari para cezası uygulanacak.