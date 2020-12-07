Malatya'da kısıtlamada sokağa çıkan 171 kişiye ceza kesildi - Son Dakika

Malatya'da kısıtlamada sokağa çıkan 171 kişiye ceza kesildi

07.12.2020 11:17
Malatya'da kısıtlamada sokağa çıkan 171 kişiye ceza kesildi, System.String[]

Malatya'da polis sorumluluk alanında sokağa çıkma kısıtlaması olan 56 saatlik sürede 171 kişiye sokağa çıkma cezası kesildi.

Malatya'da polis sorumluluk alanında sokağa çıkma kısıtlaması olan 56 saatlik sürede 171 kişiye sokağa çıkma cezası kesildi.

Polisin yaptığı denetlemelerde, son 24 saatte sokağa çıkma ihlali yapan 70 kişiye de 63 bin TL ceza yazıldı. Sokağa çıkma kısıtlaması olan 56 saatlik sürede ise polis 171 kişiye sokağa çıkma cezası kesti. Sokağa çıkma cezası 900 TL olması nedeniyle 171 kişiye toplam 153 bin 900 TL ceza kesilmiş oldu.

Öte yandan Malatya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen ve son 24 saatte yapılan denetimlerde maske takmayan 19 kişiye toplam 17 bin 100 TL, sigara içen bir kişiye 900 TL ceza kesilirken, izolasyon ihlali yapan 2 kişi de evlerine yönlendirildiği belirtildi. - MALATYA

Malatya'da kısıtlamada sokağa çıkan 171 kişiye ceza kesildi
Malatya'da kısıtlamada sokağa çıkan 171 kişiye ceza kesildi

Malatya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da kısıtlamada sokağa çıkan 171 kişiye ceza kesildi - Son Dakika


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