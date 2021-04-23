Malatya'da kısıtlamada sokaklar boş kaldı - Son Dakika

MALATYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, cadde ve sokaklar boş kaldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından, Malatya'da, meydan, cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Sokağa çıkma yasağı kapmasında bulunan iş yerlerinin kapalı olduğu kentte, polis ekiplerince kent merkezinde denetim gerçekleştirildi.
Kaynak: DHA
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