Malatya'da kısıtlamalar işe yaradı vaka sayısı 7'de bir oranında düştü - Son Dakika

Malatya'da kısıtlamalar işe yaradı vaka sayısı 7'de bir oranında düştü

06.01.2021 13:16

Malatya'da kısıtlamalar işe yaradı vaka sayısı 7'de bir oranında düştü Kısıtlamadan önce yaklaşık 700 olan vaka sayıları 100'e kadar düştü Sağlık İl Müdürü Prof. Dr.

Malatya'da kısıtlamalar işe yaradı vaka sayısı 7'de bir oranında düştü

Kısıtlamadan önce yaklaşık 700 olan vaka sayıları 100'e kadar düştü

Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Bentli: Kurallara uymaya devam edelim

MALATYA - Korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan yeni kısıtlama ve tedbirler Malatya'da da meyvesini vermeye başladı. Önceleri ortalama günlük 700 vakanın çıktığı Malatya'da, kısıtlamalar ile birlikte bu oran 100'lere kadar geriledi. İl Sağlık Müdürü Prof. Recep Bentli ise vatandaşları rehavete karşı uyararak alınan tedbir ve kurallara uymalarını istedi.

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip korona virüs(Covid-19) ile mücadele kapsamında 30 Kasım itibariyle ülke genelinde alınan yeni kısıtlama ve tedbirler devam ediyor. Alınan tedbirler ile birlikte vaka sayılarında da ciddi oranda düşüş kaydedilirken, yetkililer vatandaşları rehavete karşı uyarıyor. Yeni kısıtlamalardan önce vaka sayılarının 700'ü bulduğu kentte alınan tedbirler sayesinde bu sayı yaklaşık 100'e kadar düştü.

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, kısıtlamalar ile birlikte kentte vaka sayılarında düşüş olduğunu belirterek vatandaşları rehavete kapılmamaları konusunda uyardı. Müdür Bentli, özellikle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte vaka sayılarında düşüş yaşandığını belirterek "Vatandaşlarımızdan ricamız eğer hasta kendi aracıyla acile başvurabiliyor ise testlerini alıyoruz, ayrıca aracı yoksa bizim sağlık müdürlüğü çağrı merkezini ararlarsa ekiplerimiz gidip testlerini evden alıyor. Vatandaşlarımız buna dikkat etsinler" şeklinde konuştu. Aile içi bulaşmanın daha fazla artığında ifade eden Bentli, "Kafe ve restoranlar kapandı, bundan dolayı en çok bulaşma yerleri şuan aile içi görünüyor. Bir ailede bir kişi pozitif olursa o aile vaka sayıları yüzde 40 üzerinde oluyor. İşi olmayan ve zorunlu kalmadıkça kimsenin dışarı çıkmasını istemiyoruz. Çıkanlarda maske ve mesafe kuralına mutlaka dikkat etsinler" dedi.

Çin'den gelen aşıların ne zaman vurulmaya başlanılacağı konusunda da değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Bentli, "Malatya'daki gönüllüler üzerinde süren aşı çalışmaları ile ilgili İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Yaşar Bayındır hocamız ile sık sık görüşüyoruz. Bakanlığının açıkladığı yüzde 91.25 güvenilir ve etkin olduğunu gösteren rapor var. Önümüzdeki günlerde de FAZ 3 çalışmaları kesin bitmiş olduğunda da raporun yayınlanacağını biliyoruz. Kesinlikle hekim dışı açıklamalara güvenmeyin. İşin uzmanlarına güvenmek ve işin uzmanlarına bu işi bırakmak gerekiyor" diye konuştu.

Aşının önemli olduğunu ifade eden Bentli, toplum bağışıklığının yüzde 65'in üzerine çıkmadıkça salgının kontrol altına alınamayacağını söyledi. Bentli, bu yüzden aşı ile ilgili karamsar söylemlerden vazgeçilmesi gerektiğini dile getirdi.

Malatya'da kısıtlamalar işe yaradı vaka sayısı 7'de bir oranında düştü
Malatya'da kısıtlamalar işe yaradı vaka sayısı 7'de bir oranında düştü
Malatya'da kısıtlamalar işe yaradı vaka sayısı 7'de bir oranında düştü
Malatya'da kısıtlamalar işe yaradı vaka sayısı 7'de bir oranında düştü

İl Sağlık Müdürü, Koronavirüs, Malatya, Kasım, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Malatya'da kısıtlamalar işe yaradı vaka sayısı 7'de bir oranında düştü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Bahçeli'den İlker Başbuğ'a tepki: Erken seçim ve 27 Mayıs sözleri tam bir gaflet ve garabet Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı Son Dakika! AK Parti; İlker Başbuğ, Fikri Sağlar ve Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacak Maske cezası kesilen kadın: Çekmeyin, kocam beni boşar HSBC'den dikkat çeken dolar/TL tahmini: Tam bir normalleşme ile kur 6,50'ye gerileyebilir Hızlı kilo kaybı yaşayan Seren Serengil, yaşadığı zorlukları anlattı Hastası gelmeyince kendi muayeneye gitti, erken teşhis sayesinde kanseri yendi CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti
Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferinde Acun Ilıcalı başrol oynadı Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferinde Acun Ilıcalı başrol oynadı         
12:37
Bir şişe pekmezle organik ürün yapmaya başlayan girişimci kadın, şimdi siparişlere yetişemiyor Bir şişe pekmezle organik ürün yapmaya başlayan girişimci kadın, şimdi siparişlere yetişemiyor         
12:18
Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Papiss Cisse'yi transfer etmek istiyor Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Papiss Cisse'yi transfer etmek istiyor         
11:59
Bankacılık işlemlerinde yeni dönem başladı: Artık vatandaşa 'anne kızlık soyadı' sorulmayacak Bankacılık işlemlerinde yeni dönem başladı: Artık vatandaşa 'anne kızlık soyadı' sorulmayacak         
11:44
Nefes darlığı çektiği için korona olduğunu düşünen adamın akciğerinden ceviz çıktı Nefes darlığı çektiği için korona olduğunu düşünen adamın akciğerinden ceviz çıktı         
11:26
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktı         
11:02
Sokakta Sokakta "1 milyon" diye dilenirken, bugün 100 binin üzerinde takipçisi var         
10:17
Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim         
10:03
Özcan Deniz'in Özcan Deniz'in "Feyza evimi gasp etti" diyerek dava açtığı villada yangın çıktı         
09:41
Vergi sistemindeki değişiklikte 'sigara' detayı! Fiyat artışının önüne geçildi Vergi sistemindeki değişiklikte 'sigara' detayı! Fiyat artışının önüne geçildi         
09:35
Zehirli balon balığı, Türkiye için döviz kapısı oluyor Zehirli balon balığı, Türkiye için döviz kapısı oluyor         
09:28
Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
09:12
Polisin başına telsizle defalarca vurmuştu! Dehşet veren görüntüler ortaya çıktı Polisin başına telsizle defalarca vurmuştu! Dehşet veren görüntüler ortaya çıktı         
09:11
"İnsanlar çift yaratılmış" sözü bir kez daha gerçek oldu! Ramiz Dayı'nın kopyası Van'da bulundu         
08:29
Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi         
07:43
Hande Erçel ev halini paylaştı, yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi Hande Erçel ev halini paylaştı, yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi         
19:40
Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı         
17:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 13:25:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da kısıtlamalar işe yaradı vaka sayısı 7'de bir oranında düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei