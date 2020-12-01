Malatya'da kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar boş kaldı - Son Dakika

MALATYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı.

Koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında, sokağa çıkma yasağı uygulanması devam ediyor. Yasağın başlamasıyla saat 21.00'de Malatya'da vatandaşlar, evlerinde kaldı. Kentte, yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu meydan, cadde ve sokakların boş olduğu görüldü. Dışarı çıkma izni olanlar ise maske ve eldivenle önlem aldı. Yasağa uymayan vatandaşlar ise polis ekiplerince uyarılarak, evlerine gönderildi.