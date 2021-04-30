Malatya'da kısıtlamanın ilk gününde sessizlik hakim - Son Dakika

Polis ekipleri şehrin bazı bölgelerinde uygulama noktaları oluşturarak denetim yaparken, 17 günlük kısıtlamada sadece görevli olanlar dışarı çıkabilecek. - MALATYA

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi ile mücadele tedbirleri kapsamında tam kapanma uygulamasının başladığı Malatya 'da ilk gün sabah saatlerinde sessizlik hakim oldu.

Kırgızistan ile Tacikistan sınırındaki taşlı kavga son yılların en büyük çatışmasına döndü: En az 13 ölü, onlarca yaralı var