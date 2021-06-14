Malatya'da kısıtlamayı ihlal eden 22 kişiye 19 bin 800 lira ceza - Son Dakika

Malatya'da, Pazar günü kısıtlamasına uymayarak izin belgesi olmadan dışarı çıkan 22 kişiye toplam 19 bin 800 lira ceza uygulandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pazar günü kısıtlaması kapsamında kentin farklı noktalarında uygulama yaptı. Yapılan uygulamalar kapsamında Pazar kısıtlamasında izin belgesi olmadan dışarı çıkarak kısıtlamayı ihlal eden 22 kişiye 900'er TL'den toplam 19 bin 800 TL ceza kesildi. Sokağa çıkma kısıtlamasında fazladan yolcu alan 2 toplu taşıma aracına ise işlem yapıldı.

Öte yandan, Covid-19 hastası olup da dışarı çıkan 2 kişi yurda yerleştirilirken, izolasyon ihlali yapan 3 kişi de ikametlerine yönlendirildi. - MALATYA