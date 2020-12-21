Malatya'da kısıtlamayı ihlal eden 49 kişiye ceza - Son Dakika

Malatya'da kısıtlamayı ihlal eden 49 kişiye ceza

21.12.2020 12:04
Malatya'da kısıtlamayı ihlal eden 49 kişiye ceza, System.String[]

Malatya'da polis sorumluluk alanında sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerde dışarı çıkan 49 kişiye ceza kesildi.

Malatya'da polis sorumluluk alanında sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerde dışarı çıkan 49 kişiye ceza kesildi.

Polisin yaptığı denetlemelerde son 24 saatte sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 49 kişiye de 44 bin 100 TL ceza kesildi. Öte yandan, Malatya'da yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında da denetimler devam ediyor. Polis sorumluluk alanında son 24 saatte yapılan denetimlerde, maske takmayan 2 kişiye toplam bin 800 TL ceza kesildi.

Korona virüs hastası olup evde izole olması gerekirken dışarı çıkan ve yurda yerleştirilen 22 kişi bulunuyor. - MALATYA

Malatya'da kısıtlamayı ihlal eden 49 kişiye ceza

Koronavirüs, Türk Lirası, Malatya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da kısıtlamayı ihlal eden 49 kişiye ceza - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son ankette "Hangi ittifaka oy verirsiniz?" sorusu soruldu! Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'na %17 fark attı 5 katlı "kumar kampına" baskın! Üst katı kumarhane, alt katları fuhuş odası yapmışlar Edis ve Aybüke Albere, birbirlerinin kalçalarına vurarak TikTok videosu çekti Doç. Dr. Hakan Akelma: Koronanın tüm belirtilerini gösterdiğim halde test sonuçlarım negatif çıksa da tedaviye başladım İstilacı balıklar Eskişehir'de görüldü! Önlem alınmazsa doğaya ve canlılara zarar verecek Son Dakika! Gaziantep'teki hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi Murat Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel'i Instagram'dan takibi bıraktı Irak, 17 yıl sonra devalüasyon kararı aldı
Kendi maçını izlerken uyuyakalan taraftar için Yusuf'tan duygusal paylaşım Kendi maçını izlerken uyuyakalan taraftar için Yusuf'tan duygusal paylaşım         
11:44
Avrupa Birliği, İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu gündemiyle toplanıyor Avrupa Birliği, İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu gündemiyle toplanıyor         
11:30
Yeni dönem başladı! Cuma günleri ve bayramlarda elektrik kesme işlemi yapılmayacak Yeni dönem başladı! Cuma günleri ve bayramlarda elektrik kesme işlemi yapılmayacak         
11:10
At yarışı izlemeye gelen bir seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı At yarışı izlemeye gelen bir seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı         
11:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e 250 bin liralık manevi tazminat davası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e 250 bin liralık manevi tazminat davası         
10:48
ABD'li BlackRock, Tüpraş'taki payını yüzde 5'in üzerine çıkardı ABD'li BlackRock, Tüpraş'taki payını yüzde 5'in üzerine çıkardı         
10:28
Ortağının aracına bomba yerleştiren uyanık, meydana gelen erken patlamada ağır yaralandı Ortağının aracına bomba yerleştiren uyanık, meydana gelen erken patlamada ağır yaralandı         
10:18
Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp, kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp, kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu         
09:56
Tecavüze uğradıklarını söyleyen 5 kadın terörist, üzerlerine el bombası atılarak öldürüldü Tecavüze uğradıklarını söyleyen 5 kadın terörist, üzerlerine el bombası atılarak öldürüldü         
08:49
Exxen'de yayınlanacak yeni Sihirli Annem dizisinin afişi tepki çekti Exxen'de yayınlanacak yeni Sihirli Annem dizisinin afişi tepki çekti         
08:12
MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen isim Eray oldu MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen isim Eray oldu         
00:21
Oktay Kaynarca'nın sevgilisi olduğu konuşulan Gizem Acar'ın fotoğrafları dikkat çekiyor Oktay Kaynarca'nın sevgilisi olduğu konuşulan Gizem Acar'ın fotoğrafları dikkat çekiyor         
23:13
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor         
21:17
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var         
20:13
Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor         
20:01
İbo Show'a damga vuran Zara'nın yıllar içindeki değişimi olay oldu İbo Show'a damga vuran Zara'nın yıllar içindeki değişimi olay oldu         
17:58
İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi         
14:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2020 12:13:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da kısıtlamayı ihlal eden 49 kişiye ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei