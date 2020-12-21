Malatya'da kısıtlamayı ihlal eden 49 kişiye ceza - Son Dakika

Malatya'da kısıtlamayı ihlal eden 49 kişiye ceza
21.12.2020 12:04
Malatya'da polis sorumluluk alanında sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerde dışarı çıkan 49 kişiye ceza kesildi.
Malatya'da polis sorumluluk alanında sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerde dışarı çıkan 49 kişiye ceza kesildi.
Polisin yaptığı denetlemelerde son 24 saatte sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 49 kişiye de 44 bin 100 TL ceza kesildi. Öte yandan, Malatya'da yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında da denetimler devam ediyor. Polis sorumluluk alanında son 24 saatte yapılan denetimlerde, maske takmayan 2 kişiye toplam bin 800 TL ceza kesildi.
Korona virüs hastası olup evde izole olması gerekirken dışarı çıkan ve yurda yerleştirilen 22 kişi bulunuyor. - MALATYA
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