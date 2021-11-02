Malatya'da kışlak dönemi ilaçlama çalışmaları - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığındanalınan bilgilere göre; özellikle yaz döneminde havaların ısınmasıyla vatandaşları rahatsız eden haşerelere karşı yoğun bir mücadele verildiği belirtilerek, önümüzdeki yıl içerisinde de herhangi bir sorun yaşanmaması amacıyla kışlak mücadele dönemine geçildiği bildirildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında sinek, sivrisinek, karasinek ve her türlü haşereye karşı yapılan ilaçlama çalışmalarının kışlak mücadele kapsamında devam ettiği belirtildi. Kışlak mücadelesinde özellikle sinek, sivrisinek, karasinek ve tüm zararlı haşerelerin üreme alanları olan yağmursuyu mazgalları, fosseptik çukurlar, kapalı kanallar, kanalizasyon merkez rögarları, bina bodrum katlarında biriken sular, kapalı ve açık alanda biriken sular ilaçlama ekiplerince tespit edilerek ilaçlamanın yapıldığı vurgulandı.

Ayrıca Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nda alınan bilgilerde havaların soğumasıyla kışlak yerlerde yaşamsal faaliyetlerini sürdüren tüm bu zararlı haşereler yine ilaçlama ekiplerinin dikkatli çalışmaları ve yaz dönemi üreme popülasyonunun da en aza indirildiği bilgisine yer verildi.