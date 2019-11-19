Son Dakika Haberleri: Malatya'da kısmi su kesintisi uyarısı
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Malatya'da kısmi su kesintisi uyarısı

6 saat önce

Malatya'da bazı bölgelerde 21 Kasım günü kısmi içme suyu kesintisi uygulanacak.

Malatya'da kısmi su kesintisi uyarısı, System.String[]

Malatya'da bazı bölgelerde 21 Kasım günü kısmi içme suyu kesintisi uygulanacak.


Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, merkez ilçe Battalgazi Eskimalatya bölgesi Alibaba, Karababa ve Karahan içme suyu depoları isale hattı bağlantı çalışmaları nedeniyle 21 Kasım 2019 Perşembe Günü 06.00-18.00 saatleri arasında, aşağıda belirtilen mahallelerde 13 saatlik su kesintisi yaşanacağını duyurdu.


MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; Alibaba, Karababa ve Karahan içme suyu depoları isale hattı bağlantı çalışmaları yapılacağı bildirildi.


Bu çalışmaların yapılabilmesi için, Alacakapı, Bahçelievler, Boran, Hasırcılar, Karabağlar, Karahan, Kemerköprü, Meydanbaşı, Toygar ve Yeni Mahallesi'nde, 21 Kasım 2019 Perşembe Günü 06.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak.


Abonelerin mağdur olmamaları için gerekli önlemleri almaları istendi. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:36 Kaynak: İHA
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