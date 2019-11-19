Malatya'da kısmi su kesintisi uyarısı

Malatya'da bazı bölgelerde 21 Kasım günü kısmi içme suyu kesintisi uygulanacak.



Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, merkez ilçe Battalgazi Eskimalatya bölgesi Alibaba, Karababa ve Karahan içme suyu depoları isale hattı bağlantı çalışmaları nedeniyle 21 Kasım 2019 Perşembe Günü 06.00-18.00 saatleri arasında, aşağıda belirtilen mahallelerde 13 saatlik su kesintisi yaşanacağını duyurdu.



MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; Alibaba, Karababa ve Karahan içme suyu depoları isale hattı bağlantı çalışmaları yapılacağı bildirildi.



Bu çalışmaların yapılabilmesi için, Alacakapı, Bahçelievler, Boran, Hasırcılar, Karabağlar, Karahan, Kemerköprü, Meydanbaşı, Toygar ve Yeni Mahallesi'nde, 21 Kasım 2019 Perşembe Günü 06.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak.



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