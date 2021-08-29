Malatya'da kız meselesi kavgası: 3 yaralı - Son Dakika

Malatya'da kız meselesi kavgası: 3 yaralı

MALATYA - Malatya'da iki aile arasında kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Çok sayıda kişi de gözaltına alındı.

Olay Yeşilyurt İlçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kız meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan iki aile bireyleri Kenan Işık Caddesi üzerinde karşılaştı. Karşılaşma sonrası taraflar arasında sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçakların da kullanıldığı kavgada, E.M., M.B., İ.B. yaralandı.

Yaralılardan M.B., ile İ.B. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne diğer yaralı ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip ile çevik kuvvet polislerin sevk edildiği olayda, çok sayıda kişi de gözaltına alınırken, olay yerinde inceleme yapan ekipler ruhsatlı olduğu ileri sürülen bir adet pompalı tüfek ele geçirdi.

Gerçekleştiği bölge ile hastanelerde geniş güvenlik önlemin alındığı olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.