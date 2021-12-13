Malatya'da kız öğrencilere KADES uygulamasını anlattı - Son Dakika

Öğrencilere ayrıca 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu da anlatılarak, broşür dağıtıldı.

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