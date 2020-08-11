Malatya'da Kızılay'ın fabrikaları bu yıl hizmete girecek - Son Dakika

Malatya'da Kızılay'ın fabrikaları bu yıl hizmete girecek

Malatya'da Kızılay tarafından yapılan, bin kişiye istihdam sağlayacak fabrikanın bu yıl sonunda hizmete açılması planlanıyor.

Malatya'da Kızılay'ın fabrikaları bu yıl hizmete girecek, System.String[]

Malatya'da Kızılay tarafından yapılan, bin kişiye istihdam sağlayacak fabrikanın bu yıl sonunda hizmete açılması planlanıyor.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Vagon Onarım Fabrikası alanında incelemelerde bulundu.

Vagon Onarım Fabrikasının yıllar önce yapımının gerçekleştiğini ama bir türlü faaliyete geçirilemediğini belirten Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Vagon Onarım Fabrikasını Malatya Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Vekillerimizin özverileri ile üretime kazandırmaya çalışıyoruz. Kızılay Sistem Yapı olarak burada hafif çelik ve modüler üretime başlayacak. Kızılay Tekstil ve Çadır AŞ'de konfeksiyon ve çadır üretimi için iki fabrika kuruyor. Altyapı ve üstyapı çalışmalarının bu alana getirilmesi noktasında Sayın Valimiz ve Belediye Başkanımızın içten destekleri oldu. Onların sayesinde bu adımlar atılıyor. Bu sene sonunda hizmete girecek olan tesisimiz ile bin kişilik istihdam üreterek Malatya'ya değer katacak. Paha biçilmez desteklerinden dolayı bir kez daha Sayın Valimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Kızılayımıza her türlü desteği vereceğiz"

Vagon Onarım Fabrikasının zamanında yapılmış çok büyük bir yatırım olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise "Yıllar önce yapılmış ancak ölü bir yatırım hüviyetine bürünen Vagon Onarım Fabrikasının tekrar ayağa kaldırılması noktasında göstermiş olduğu çabalardan dolayı Kızılay Genel Başkanımız, Genel Müdürümüz ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehr-ül Emin olarak bu yatırımı yapan Kızılayımıza her türlü altyapı ve üstyapı desteğini vereceğiz. Su, kanalizasyon, yol ve çevre düzenlemeleri gibi çalışmaları Belediye olarak yapacağız. Çalışmalar çok hızlı bir şekilde ilerlemekte. Hafif çelik ve modüler üretimi ile tekstil üretimi noktasında lojistik üs olacağına inanıyorum. Bu tesisin yapımında emeği geçen Kızılay Genel Başkanına ve diğer emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Malatyamıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

"Malatya çok güzel bir sanayi tesisi kazanmış olacak"

Kızılay'ın fedakarca hizmet ürettiğini belirten Malatya Valisi Aydın Baruş, "Yıllardır Malatya'nın gündeminde olan Vagon Onarım Fabrikasının değerlendirilmesi konusu kamuoyunda ciddi beklentiler doğurmuştu. Kızılayımız bu mevcut arsaya el atınca biz tabi ki Malatyalılar olarak çok mutlu olduk. Çünkü Kızılay bizim göz bebeğimiz olan bir teşkilat. Gerek ülkemiz içerisinde gerekse dünyada ülkemizin adını duyuran hayır teşkilatımız. 24 Ocak depreminde de çok değerli çalışmalar yaptılar. Her zaman bizim sahamızda yer alan ve çalışmalarımızda bize fedakarlıkla yardımcı oldular Kızılay'da çalışan arkadaşlarımız. Kızılayımızın burada böyle büyük bir yatırımı yapmaya karar vermesi Malatya için büyük bir şans gerek istihdam açısından gerekse Malatya'nın bölgenin lojistik merkezlerinden birisi olması açısından son derece önemli. Sistem AŞ'nin prefabrik yapılar üretmek üzere kurmuş olduğu fabrika, Çadır AŞ'nin afet tekstili ve özellik gerektiren kıyafetlerin burada üretilmesi noktasında kurmuş olduğu bu teşkilat bu yapılanma Malatya'mızı bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de bölgenin sanayi açısından önemli iller arasında yer almasına ciddi katkıda bulunacak. Bizler Malaya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi olarak yapılan bu yatırım çalışmalarında gerekli kolaylığı sağlamak ve lüzum haline geldiğinde de altyapı konusunda gerekli yardımları yapmak bizim vazifemiz. Malatya'ya böyle bir yatırımın kazandırılması başlı başına büyük bir olay. Dolayısıyla Kızılay Genel Başkanımız nezdinde bütün Kızılay çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu tesisin buraya yapılmasında emeği geçen tüm milletvekillerimize, diğer ilgililere çok teşekkür ediyoruz" dedi. - MALATYA

Kızılay, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 17:15

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Malatya'da Kızılay'ın fabrikaları bu yıl hizmete girecek - Son Dakika Ekonomi
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