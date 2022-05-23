Malatya'da KKKA şüphesiyle hastaneye kaldırılan çoban öldü - Son Dakika
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Malatya'da KKKA şüphesiyle hastaneye kaldırılan çoban öldü

23.05.2022 00:50
Malatya'da KKKA şüphesiyle hastaneye kaldırılan çoban öldü

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastaneye kaldırılan çoban hayatını kaybetti.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastaneye kaldırılan çoban hayatını kaybetti.

Kurucaova Mahallesi'nde çobanlık yapan Eray T. (19) keneyle temas etti. Bir süre sonra rahatsızlanan ve yakınları tarafından Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine götürülen Eray T, buradaki ilk müdahalenin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi.

KKKA şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Eray T. müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Eray T'nin cenazesi Doğanşehir Kurucaova Mahallesi'nde toprağa verilecek.

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Kaynak: AA

Doğanşehir, Kurucaova, Malatya, Kırım, Güncel, Son Dakika

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