Malatya'da kobilere 18 yılda 116 milyon destek

AK Parti MKYK Üyesi, Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Malatya Müdürlüğü tarafından 2003'ten 2021 yılının ilk 8 ayına kadar olan süreçte KOBİ'lere toplam 116 milyon TL'lik destek verildiğini söyledi.

Tüfenkci, esnaflara Malatya'da yapılan KOBİ yardımlarıyla ilgili açıklama yaptı. Esnafın pandemi sürecinde sıkıntılar yaşadığını, bu sıkıntıları bir nebze olsun aşmak için KOSGEB desteğinin nefes aldırdığını belirten Tüfenkci, "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Malatya Müdürlüğü tarafından 2003'ten 2021 yılının ilk 8 ayına kadar kobilere toplam 116 milyon TL'lik destek verildi. Bunun yanında 375 milyon kredi hacmi kullanıldı. Bu rakamalar kayda değer rakamlar. Pandemi nedeniyle mikro ve Küçük İşletmeler Destek Programı kapsamında 2020 yılında ki geliri, 2019 yılındaki gelirine göre aynı kalan veya düşen 313 İmalatçı Mikro ve Küçük KOBİ'ye 19 milyon TL 3 yılı Ödemesiz 5 yıl vadeli faizsiz ve kefilsiz destek kredisi ödemesi yapılmıştır" dedi.

"18 bin 500 girişimci adayı sertifika aldı"

Tüfenkci, 18 bin 500 girişimci adayın sertifika aldığını da belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"2010-2021 yılları arasında, 18 bin 500 girişimci adayı KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılarak sertifika aldı. Yeni Girişimci Destek Programı kapsamında 1214 işletme İleri Girişimcilik Destek Programı kapsamında 197 işletme, Geleneksel Girişimcilik Destek Programı kapsamında da 101 işletme için destekleme kararı alındı." - MALATYA