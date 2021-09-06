Malatya'da koç katım şenliği düzenlendi - Son Dakika

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde geleneksel olarak yapılan koç katım şenliği düzenlendi.

Akçadağ ilçesi Kozluca Mahallesinde 'Koç Katım Şenliği' düzenlendi. Şenlik kapsamında, yemekler verildi, koçlar boyandı ve dualar edildi. Üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği şenliğe Akçadağ Belediye Başkanı yardımcısı Eyüp Işık, Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, kurum müdürleri ve yöre halkı katıldı.

Programda konuşan Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın', ana koç katımı geleneğin devam ettirilmesi gerektiğini, bu konuda özelikle yerel, yöneticilerin üreticilere ve hayvan yetiştiricilerine sahip çıkması gerektiğini dile getirerek, "Şu yaylada binlerce hayvan var ama bir sürü sıkıntı var. Yol sıkıntısı, su sıkıntısı, tuvalet, banyo gibi birçok sorun var. Devletin sosyal devlet anlayışı ile yerel yöneticilerin de elini ve bedenini taşın altına koyarak buralara destek olması lazım" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dualar edildi ve sonra rengarenk boyanan koçlar sürülerin içerisine katıldı. Şenliklerde daha sonra yöreye özgü yemek ikramında bulunuldu. - MALATYA