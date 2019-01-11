Son Dakika Haberleri: Malatya'da Koca Dehşeti: 2 Ölü

Malatya'da Koca Dehşeti: 2 Ölü

1 saat önce

Malatya'da bir kişi boşanma aşamasındaki hamile eşi ve kayınvalidesini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Malatya'da Koca Dehşeti: 2 Ölü, System.String[]
Malatya'da bir kişi boşanma aşamasındaki hamile eşi ve kayınvalidesini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Kemerköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşi S.G. ile boşanma aşamasında olan Ümit G. bir süredir ayrı yaşadığı karısını takibe aldı. Eşi S.G.'nin akşam saatlerinde annesi A.F.Y. ile halk otobüsünden inerek evlerine gittiğini gören Ümit G., yanında getirdiği pompalı tüfekle anne-kıza kurşun yağdırdı. Açılan ateş sonucunda S.G. ile annesi A.F.Y. olay yerinde hayatını kaybederken, Ümit G. bölgede bulunan kayısı bahçeleri arasından izini kaybettirerek kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın gerçekleştiği bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri Ümit G.'yi olayda kullandığı silah ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Saldırıda hayatını kaybeden S.G. ile A.F.Y.'nin cesetleri Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Ölüm haberini alan aile yakınları sinir krizi geçirdi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 07:44 Kaynak: İHA

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