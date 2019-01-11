Malatya'da Koca Dehşeti: Hamile Eşini ve Kayınvalidesini Öldürdü
1 saat önce
Malatya'da koca dehşeti: Hamile eşini ve kayınvalidesini öldürdüMALATYA - Malatya'da bir şahıs, boşanma aşamasındaki hamile eşi ve kayınvalidesini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
Malatya
'da koca dehşeti: Hamile eşini ve kayınvalidesini öldürdü
MALATYA - Malatya'da bir şahıs, boşanma aşamasındaki hamile eşi ve kayınvalidesini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
Alınan bilgiye göre, Battalgazi
ilçesi Kemerköprü Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşanan olayda Ümit G. isimli şahıs boşanma aşamasındaki eşi ile kayınvalidesini pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 07:47 Kaynak: İHA
Cani Koca, Boşanma Aşamasında Olduğu Hamile Eşine ve Kayınvalidesine Kurşun Yağdırdı
Dilenci Kadın, Küçük Çocuğunu Yol Ortasında Bırakıp Kaçtı
Buzlanan Yolda Düşerek Beyin Kanaması Geçirdi! O Anlar Kamerada
Mardin'de Başıboş Dolaşan Köpekler, 7 Yaşındaki Çocuğa Saldırdı!