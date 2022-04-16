Kolonlarından ses geldiği için boşaltılan binada yıkım çalışması başladı - Son Dakika
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Kolonlarından ses geldiği için boşaltılan binada yıkım çalışması başladı

16.04.2022 22:47

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kolonlarından ses geldiği için boşaltılan 5 katlı bir binada yıkım çalışması başlatıldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kolonlarından ses geldiği için boşaltılan 5 katlı bir binada yıkım çalışması başlatıldı.

Hacı Abdi Mahallesi'ndeki binanın giriş katında iş yeri bulunan esnafın 29 Mart'ta 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kolonlardan çatırdama sesi duyduğunu ihbar etmesinin ardından bina tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılan incelemenin ardından bina için yıkım kararı verildi.

Bitişik nizam yapıldığı için yıkım öncesi yan binalardaki vatandaşlar tahliye edilerek iş makineleri ile yıkıma başlandı.

Öte yandan Hasanbey Caddesi güvenlik nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Kolonlarından ses geldiği için boşaltılan binada yıkım çalışması başladı
Kolonlarından ses geldiği için boşaltılan binada yıkım çalışması başladı
Kolonlarından ses geldiği için boşaltılan binada yıkım çalışması başladı
Kolonlarından ses geldiği için boşaltılan binada yıkım çalışması başladı
Kolonlarından ses geldiği için boşaltılan binada yıkım çalışması başladı
Kolonlarından ses geldiği için boşaltılan binada yıkım çalışması başladı
Kolonlarından ses geldiği için boşaltılan binada yıkım çalışması başladı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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