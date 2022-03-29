Kolonlarından sesler geldiği iddiasıyla 5 katlı bina tahliye edildi - Son Dakika
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Kolonlarından sesler geldiği iddiasıyla 5 katlı bina tahliye edildi

29.03.2022 22:31

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5 katlı bir bina, kolonlarından çatırdama sesi geldiği iddiasıyla boşaltıldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5 katlı bir bina, kolonlarından çatırdama sesi geldiği iddiasıyla boşaltıldı.

Hacı Abdi Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın giriş katında iş yeri bulunan esnaf, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kolonlardan çatırdama sesi duyduğunu ihbar etti.

Bunun üzerine bölgeye gelen polis ve itfaiye ekipleri, binanın etrafına güvenlik şeridi çekti. Hasan Bey Caddesi ise tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İlgili kurumların kontrollerinden, incelemesinden sonra bu binayla ilgili kararlar verilecektir. Buraya geldik, vatandaşlarla görüştük, vatandaşları Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ile görüştürdük. Gürkan, vatandaşların mağdur edilmemesi yönünde bize talimat verdi. Biz de belediyemizin imkanlarıyla vatandaşların bu gece konaklamalarını sağlayacağız." dedi.

Tahliye edilen binada yaşayan 6 ailenin bir otele yerleştirildiği öğrenildi.

Kolonlarından sesler geldiği iddiasıyla 5 katlı bina tahliye edildi
Kolonlarından sesler geldiği iddiasıyla 5 katlı bina tahliye edildi
Kolonlarından sesler geldiği iddiasıyla 5 katlı bina tahliye edildi
Kolonlarından sesler geldiği iddiasıyla 5 katlı bina tahliye edildi
Kolonlarından sesler geldiği iddiasıyla 5 katlı bina tahliye edildi
Kolonlarından sesler geldiği iddiasıyla 5 katlı bina tahliye edildi
Kolonlarından sesler geldiği iddiasıyla 5 katlı bina tahliye edildi
Kolonlarından sesler geldiği iddiasıyla 5 katlı bina tahliye edildi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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