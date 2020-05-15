Malatya'da kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından lise öğrencilerine yönelik düzenlenen "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı" konulu kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 33 gencin katıldığı yarışmada dereceye girenlere ödüllerini Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan verdi.

Dereceye girenleri tebrik eden Gürkan, 19 Mayıs'ın Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunun altını çizdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919 da Samsun'a çıktığını, Sivas ve Erzurum Kongrelerinin yapıldığını belirten Gürkan, "Nihayetinde geçtiğimiz günlerde 100. yıl dönümünü kutladığımız TBMM'nin 23 Nisan 1920'de açılışı ile Milli Mücadele başlamış ve 4 yıl süren mücadele zaferle sonuçlanmıştır. Gazi Meclisimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlığında bu mücadeleyi yürütmüştür. Böylece yurdun dört bir yanı düşman işgalinden kurtarılmış ve yeni Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşuyla bu mücadele taçlandırılmıştır." ifadelerini kullandı.

Kompozisyon yarışmasında dereceye girenler ise konuşmanın ardından yazdıkları kompozisyonları okudu.