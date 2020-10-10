Komşu kavgasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Komşu kavgasında 3 kişi yaralandı

10.10.2020 11:05

Malatya'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Beydağı Mahallesi'nde daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen komşular arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine silahla ateş etmeye başladı.

Olayda yaralanan A.S, B.K. ve Y.S, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri, şüpheliler K.Y, O.Y, ve M.Y'yi olayda kullanıldığı değerlendirilen tüfekle gözaltına aldı.

Komşu kavgasında 3 kişi yaralandı
Komşu kavgasında 3 kişi yaralandı
Komşu kavgasında 3 kişi yaralandı
Komşu kavgasında 3 kişi yaralandı

Beydağı, Malatya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Komşu kavgasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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