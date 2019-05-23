Son Dakika Haberleri: Malatya'da Komşuların Av Üfekli Kavgası: 3 Yaralı

Malatya'da Komşuların Av Üfekli Kavgası: 3 Yaralı

3 saat önce

MALATYA'da, komşu olan iki grup arasında çıkan ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Malatya'da Komşuların Av Üfekli Kavgası: 3 Yaralı, System.String[]
MALATYA'da, komşu olan iki grup arasında çıkan ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede iki komşu arasında arasında bilinmeyen bir neden başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Her iki tarafın yakınlarının da dahil olduğu kavgada iddiaya göre; Nuri T., yanındaki av tüfeği ile komşularına doğru doğru ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalara hedef olan Murat C., Dolunay G. ve Buse Elif G., yaralandı. Yere yığılan yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla çağrılan sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Olay yerine gelen polisler tarafından yapılan çalışmada Nuri T., yakalanarak gözaltına alındı. 

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

- Malatya
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 02:08 Kaynak: DHA
Yavuz Selim Mahallesi, Malatya, Güncel
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