Malatya'da komşusu tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın ağır yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da komşusu tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın ağır yaralandı

6 saat önce

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde komşusu tarafından av tüfeğiyle vurulan yaşlı kadın ağır yaralandı.

Malatya'da komşusu tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın ağır yaralandı, System.String[]

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde komşusu tarafından av tüfeğiyle vurulan yaşlı kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fındıklı Mahallesi'nde psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen E.S. (37) komşusu Naile Ç'yi (73) henüz belirlenemeyen nedenle av tüfeğiyle yaraladı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırılan Naile Ç, buradaki müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Şüpheli E.S. ise elindeki tüfekle mahallede bulunan güvenlik koruyucularının yanına giderek "ben vurdum, kadını ben vurdum." diyerek teslim oldu.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için karakola götürüldü.

Doğanşehir, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:30 Kaynak: AA
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