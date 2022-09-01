Kaza, saat 17.00 sularında Darende ilçesine bağlı Nadir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.A. (51) idaresindeki 67 AAV 724 plaka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak üst geçidin ayağına çarptı. Aracın hurdaya döndüğü kazada, Gülhan Aslan (39) ile oğlu Muhammed Yusuf Aslan (17) olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü ile R.C.A. (11) yaralandı.

Kaynak: İHA

Darende, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Malatya'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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