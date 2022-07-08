Malatya'da kontrolden çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da kontrolden çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı

08.07.2022 21:30
Malatya'da kontrolden çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobilin kontrolden çıkması sonucu 4 kişi yaralandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobilin kontrolden çıkması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmail Yenen (42) yönetimindeki 35 ATV 51 plakalı otomobil, Cafana Mahallesi mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Kontrolden çıkan araçta sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Hatice Korkmaz (40), Fatma Aybala (2) ve Hatice Mina Yenen (9) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Yenen'in, Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesinde doktor olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da kontrolden çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Malatya'da kontrolden çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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