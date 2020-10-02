Malatya'da köpek korkusu - Son Dakika

Malatya'da, sürü halinde gezen köpeklerden vatandaş tedirginlik yaşıyor. Vatandaş, bazı köpeklerin kendilerine saldırdıklarını ifade ederek, yetkililerden yardım istediler.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesinde oturan vatandaşlar, sürü halinde gezen köpeklerden dolayı çıkamaz duruma geldi. Korku ve endişeli bir şekilde dışarı çıkan vatandaşlar, kendilerine köpeklerin saldırmasından korkuyor.

Mahalle sakinleri adına konuşan Mehmet Yalman, "Özellikle akşam vakitlerinde mahalle meydanında ve sokaklarında sürüler halinde köpekler geziyor. Çocukları bırakın, büyükler bile dışarı çıkmaya korkar oldu. Geçen gün ATM'den para çekmek isteyen yaşlı bir vatandaşımıza köpekler saldırdı. Mahalle sakinleri zorla kurtardı köpeklerin elinden. Üstelik ulumalarından, havlamalarından sabahlara kadar yatamaz olduk. Yetkililerden talebimiz köpek sorununa çözüm bulmalarını istiyoruz" İfadelerinde bulundu. - MALATYA