Malatya'da korkunç manzara deprem dağı ikiye böldü - Son Dakika
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Malatya'da korkunç manzara deprem dağı ikiye böldü

19.02.2023 18:27

Malatya'da korkunç manzara deprem dağı ikiye böldü Malatya'nın Akçadağ ilçesinde etkili olan Kahramanmaraş merkezli depremler dağı ikiye böldü.

Malatya'da korkunç manzara deprem dağı ikiye böldü

MALATYA - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde etkili olan Kahramanmaraş merkezli depremler dağı ikiye böldü.

Malatya'da Kahramanmaraşlı 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Akçadağ'da çok sayıda ev ile bina yıkılırken, Aktepe Mahallesi'nde bulunan ve halk arasında "Geyik Kayası' olarak bilinen dağ ise iki ayrıldı.

Metrelerce genişlik ve derinliğin oluştuğu bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

Daha önce bezer bir durumla karşılaşmadıklarını aktaran bölge sakinlerinden Zafer Cahit Leventoğlu, "Yıkılan evlerimizin arkasında bulunan çatlakları takip ederek dağlık bölgeye kadar çıktık.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Akçadağ, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da korkunç manzara deprem dağı ikiye böldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da korkunç manzara deprem dağı ikiye böldü - Son Dakika
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