Malatya'da Korkutan Deprem
1 saat önce
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Malatya
'nın Hekimhan
ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi
'nden alınan bilgiye göre, sabah 08.18'de merkez üssü Malatya'nın Hekimhan ilçesi Yağca Mahallesi olan 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Yağca Mahallesi Muhtarı İbrahim İzci, can veya mal kaybının olmadığını söyledi. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:40 Kaynak: İHA
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