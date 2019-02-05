Son Dakika Haberleri: Malatya'da Korkutan Deprem

Malatya'da Korkutan Deprem

1 saat önce

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, sabah 08.18'de merkez üssü Malatya'nın Hekimhan ilçesi Yağca Mahallesi olan 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Yağca Mahallesi Muhtarı İbrahim İzci, can veya mal kaybının olmadığını söyledi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:40 Kaynak: İHA

Kandilli Rasathanesi, Hekimhan, Malatya, Güncel
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