Malatya'da Korkutan Deprem
38 dakika önce
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Malatya
'nın Hekimhan
ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi
'nden alınan bilgiye göre, saat 08.25'te merkez üssü Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deprem 5.0 kilometre derinlikte meydana geldi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:16 Kaynak: İHA
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