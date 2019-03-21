Son Dakika Haberleri: Malatya'da Korkutan Deprem

Malatya'da Korkutan Deprem

38 dakika önce

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 08.25'te merkez üssü Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deprem 5.0 kilometre derinlikte meydana geldi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:16 Kaynak: İHA

Kandilli Rasathanesi, Hekimhan, Malatya, Güncel
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