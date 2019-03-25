Son Dakika Haberleri: Malatya'da Korkutan Deprem

Malatya'da Korkutan Deprem

40 dakika önce

Malatya'da.4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'da.4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgilere göre, Malatya'nın Arguvan ilçesinde saat 14.30'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Arguvan merkezli deprem çevre ile ve ilçelerde de hissedildi. Deprem sonrası özellikle okullardaki çocuklar büyük paniğe kapıldı. Öte yandan depremin hasara yol açıp açmadığı araştırılıyor. Öte yandan, Malatya'da geçtiğimiz günlerde de 4.1 şiddetinde deprem meydana gelmişti.

(Barış Türel/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:31 Kaynak: İHA

AFAD, Arguvan, Malatya, Güncel
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Malatya'nın Arguvan İlçesinde 4,5 Büyüklüğünde Deprem Oldu Erdoğan: Nike Ağrı'ya Fabrika Kuracak, 5 Bin Kişiye İstihdam Sağlanacak Belediye Başkanı'nın Pazar Arabası Dağıtımı, İzdihama Neden Oldu Binali-Semiha Yıldırım Çifti, Akbillerini Basıp Gebze-Halkalı Trenine Bindi
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