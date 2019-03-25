Malatya'da Korkutan Deprem
40 dakika önce
Malatya'da.4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Malatya
'da.4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD
'dan alınan bilgilere göre, Malatya'nın Arguvan
ilçesinde saat 14.30'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Arguvan merkezli deprem çevre ile ve ilçelerde de hissedildi. Deprem sonrası özellikle okullardaki çocuklar büyük paniğe kapıldı. Öte yandan depremin hasara yol açıp açmadığı araştırılıyor. Öte yandan, Malatya'da geçtiğimiz günlerde de 4.1 şiddetinde deprem meydana gelmişti.
(Barış Türel/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:31 Kaynak: İHA
Malatya'nın Arguvan İlçesinde 4,5 Büyüklüğünde Deprem Oldu
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