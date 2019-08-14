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Malatya'da korkutan yangın

26 dakika önce

Malatya'da ot ve çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Malatya'da korkutan yangın, System.String[]
Malatya'da ot ve çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı Mahallesi Gümüş Sokak mevkisinde ot ve çalılık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Malatya Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede müdahale edilen yangın yaklaşık olarak 3 saat süren bir çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. 5 hektarlık bir alanda etkili olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - MALATYA
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:31 Kaynak: İHA
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