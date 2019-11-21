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Malatya'da korkutan yangın

6 saat önce

Malatya'da korkutan yangınMALATYA - Malatya'da bir eve ait ekmek damında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Malatya'da korkutan yangın

MALATYA - Malatya'da bir eve ait ekmek damında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Yıldıztepe Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre Ravza Sokak'ta bir eve ait ekmek damında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına alıp, söndürdü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da korkutan yangın

Battalgazi, İtfaiye, Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:33 Kaynak: İHA
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