Malatya'da korona virüs denetimleri sürüyor - Son Dakika

Malatya'da korona virüs denetimleri sürüyor

İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik yayımladığı genelge doğrultusunda Malatya'da Vali Aydın Baruş'un katılımı ile denetim gerçekleştirildi.

Malatya'da korona virüs denetimleri sürüyor, System.String[]

İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik yayımladığı genelge doğrultusunda Malatya'da Vali Aydın Baruş'un katılımı ile denetim gerçekleştirildi.

Korona virüsün bulaş hızının azaltılması amacıyla gerçekleştirilen denetimler kapsamında Vali Aydın Baruş, beraberinde yetkililerle birlikte Battalgazi ilçesinde vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.

İlçe meydanındaki esnaf ve çay ocaklarını gezen Vali Baruş, burada kurallara uyulup uyulmadığını da denetledi. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması ile korona virüse karşı daha tedbirli olunacağını belirten Baruş, 81 İlde kontrollü sosyal hayat döneminde 'Sağlık için, hepimiz için' sloganı gerçekleştirilen denetimin bu hafta Battalgazi ilçesinde gerçekleştiğini söyledi.

Kentte 500'ün üzerinde ekiple denetimleri gerçekleştirdiklerini belirten Baruş, güvenlik güçlerinin 7 gün 24 saat bu denetimlerini devam ettirdiğini dile getirdi. Denetimlerde eksik gördükleri alanlarda vatandaşları ve esnafları uyardıklarını kaydeden Vali Baruş, "Denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. İş yerlerinde kuralları ihlal eden esnaflarımıza ilk olarak uyarıda bulunuyor arkadaşlarımız, tutanak tutarak aynı şekilde kurallara uymamaya devam ediyorsa para cezası uygulanıyor. Halen devam ederse de iş yerini kapatmaya kadar gidilebiliyor. Bazı kurallara uymayan esnaflarımızın iş yerlerini bu kapsamda kapattık. Esnaflarımızın mağdur olması için kurallara riayet edilmesi lazım. Hem kendi sağlıklıları için hem de müşterilerinin sağlığı için kurallara dikkat etmeleri lazım" dedi.

Pandemi sürecinin çok iyi yönetilmesi gerektiğini aksi takdirde kısıtlanmaların olabileceğini ifade eden Baruş, "Biz yasakların gelmesini istemiyoruz. Esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın mağdur olmasını istemiyoruz. Ama bu tamamen kurallara uymaya bağlı, sadece denetimle bu işi başaramayız. Neden çünkü herkesin başına 24 saat birini dikmemiz mümkün değil. Bunu yaptığımız yerler var örneğin düğün salonları ve taziye yerlerinde yapıyoruz. Nöbetçi arkadaşlarımız bekliyor burada, sosyal kalabalık oluşmaması için, gerekli tedbirleri alıyorlar. Esnaflarımız ve vatandaşlarımız günlük hayatlarında kurallara rivayet etmezlerse hastalığı evlerine götürüler ve ailelerde hasta olur. Basın mensuplarından ricam bu duyarlılığın artması için uyarılarınıza sık sık devam edin" diye konuştu.

Malatya genelinde 146 bin 146 denetim gerçekleştirildiğini de belirten Baruş, "Korona virüs salgına karşı polis araçlarımızdan, camilerimizden vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Kurallara uymayanları görürlerse polis155 ve 156 Jandarma hatlarını aramalarını istiyoruz. Bizim kurallara uymamız yetmez, çevremizdekilerin de kurallara uyması gerekiyor. Buradan vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyorum. Malatya'mızda çok sayıda hastamız var. Hastanelerimizde pandemi polikliniğin de bekleyen çok sayıda insanlarımız var. Evlerinde karantina da olan insanlarımız var. Korona virüs salgınına karşı duyarlı olalım, kurallara uyalım. Uymazsak eğer ekonomik kayıp olarak dönüyor, vatandaşlarımız bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu. - MALATYA

Malatya'da korona virüs denetimleri sürüyor
Malatya'da korona virüs denetimleri sürüyor
Malatya'da korona virüs denetimleri sürüyor

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Malatya, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 20:12 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya'da korona virüs denetimleri sürüyor - Son Dakika

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