Malatya'da korona virüs salgını ile ilgili süreç ele alındı - Son Dakika
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Malatya'da korona virüs salgını ile ilgili süreç ele alındı

6 saat önce

Dünya genelinde pandemi ilanına neden olan korona virüs (Covid-19) salgınının Malatya'daki süreci ile ilgili Vali Aydın Baruş'un başkanlığında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Malatya'da korona virüs salgını ile ilgili süreç ele alındı, System.String[]

Dünya genelinde pandemi ilanına neden olan korona virüs (Covid-19) salgınının Malatya'daki süreci ile ilgili Vali Aydın Baruş'un başkanlığında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.


Malatya Valiliğinde gerçekleşen toplantıya AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Vali Yardımcısı Ömer Sağlam, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli ve Ak Parti İl Başkanı İhsan Koca katıldı.


İl Sağlık Müdürü Bentli'nin Malatya'daki çalışmaları anlattığı sunum ile başlayan toplantıda korona virüsün Malatya'daki süreci detaylı olarak ele alındı. Bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgiler verilirken, bundan sonraki süreçte salgının Malatya'daki etkisinin azaltılması yönünde yapılacak çalışmalarda masaya yatırıldı. - MALATYA

AK Parti, Malatya, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 05:47 Kaynak: İHA

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